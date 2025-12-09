Börsenauftakt freundlich: Handelsdaten stützen

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Handelsauftakt leicht stärker, getragen von einer insgesamt freundlichen Stimmung an den internationalen Märkten. Auch die US-Indizes signalisieren moderate Zugewinne, während der Nikkei in Tokio mit positiven Vorzeichen aus dem Handel ging.

Makroökonomischer Überblick:

Die deutschen Außenhandelsdaten überraschten positiv: Im Oktober stieg der Export leicht um 0,1 %, getragen von einer robusten Nachfrage aus der EU. Das Handelsbilanzplus weitete sich auf 16,9 Mrd. € aus, deutlich über den Erwartungen. Während die Ausfuhren in die Eurozone zulegten, brachen die Lieferungen in die USA und nach China spürbar ein. Ein Hinweis auf anhaltende globale Handelsrisiken. Zusätzlich richtet sich zur Mittagszeit der Blick nach London: Dort wird BoE-Gouverneur Andrew Bailey eine Rede halten, die Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der Bank of England liefern könnte.

Im Fokus:

Bei Thyssenkrupp steht die Stahlsparte im Mittelpunkt: Der Konzern rechnet im neuen Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust von bis zu 800 Mio. €, verursacht durch hohe Rückstellungen für die Sanierung. Überkapazitäten und Preisdruck aus Asien zwingen zu drastischen Maßnahmen wie Kapazitätsabbau und Stellenstreichungen. Die Aktie zeigt sich im frühen Handel deutlich schwächer. Anders das Bild bei Jost Werke: Nach dem vollständigen Ausstieg des Großaktionärs Peter Möhrle Holding, der 1,5 Mio. Aktien zu 48,50 € platzierte, zeigt sich das Papier im frühen Handel wieder fester. Die Platzierung im Volumen von rund 73 Mio. € markiert den kompletten Rückzug des Investors, während das Unternehmen selbst keine Erlöse aus der Transaktion erhält.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bull UG65JX 22,51 21905,178969 Punkte 10,82 Open End DAX Bear UG9LJN 3,59 24488,859408 Punkte 62,83 Open End DAX Bear UG66LK 37,97 27929,108753 Punkte 6,34 Open End DAX Bull UN1AKT 3,19 23846,145641 Punkte 75,87 Open End DAX Bear UG2EN7 9,55 25069,064225 Punkte 25,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag TSMC Ltd. (ADRs) Call UG40KP 4,86 300,00 USD 3,26 13.01.2027 Rheinmetall AG Call UG6D5E 3,24 1660,00 EUR 3,02 16.06.2027 Johnson & Johnson Put UG9H8J 0,22 180,00 USD 13,22 18.03.2026 Rheinmetall AG Call UG41UB 18,86 1650,00 EUR 4,84 17.06.2026 Fortinet Inc. Call UG8YS5 0,68 90,00 USD 5,16 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Meta Platforms Inc. Long HD2RXR 11,77 333,510707 USD 2 Open End Agnico Eagle Mines Ltd. Long UG57HS 12,77 131,808926 USD 5 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long UN22C2 7,67 283,071405 USD 10 Open End S&P 500 Index Short HD39KB 1,06 8216,00504 Punkte -5 Open End RENK Group AG Long UN1T1H 1,71 49,121599 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.12.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!