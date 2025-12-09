DJ EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google eingeleitet und dafür Bedenken hinsichtlich der Praktiken im Bereich der Künstlichen Intelligenz angeführt. Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.
December 09, 2025 03:35 ET (08:35 GMT)
