Von TikTok-Hits über Balladen bis zu Ballermann-Krachern: Neben Pop und Hip-Hop zählen Schlager und Volksmusik zu den beliebtesten Genres am Musikmarkt. Gerade für die jüngere Generation ist Schlagermusik mehr als nur "guilty pleasure". Gleichzeitig gibt es wohl kaum eine Musikrichtung, bei der die Meinungen so auseinander gehen. Die Dokumentation "Hits, Herz und Heimat - Der Schlagerhype" von Constanze Grießler untersucht den Hype und die gleichzeitige Marginalisierung des Genres, das viel mehr ist als Klischees und Kitsch. 3sat zeigt den Film am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 21.05 Uhr in Erstausstrahlung. Die Sendung ist nach Ausstrahlung in der 3satMediathek verfügbar.Digitale Nähe zu den Fans ist entscheidendKitschig, altmodisch, peinlich? Im Gegenteil: Das oft belächelte Genre Schlager erlebt ein Revival - vor allem bei jungen Menschen und auf der Social-Media-Plattform TikTok. Neben der Nähe zu den Fans bei Livekonzerten, sind heute die sozialen Medien ein wichtiges Marketinginstrument. "Wenn du keine Social-Media-Präsenz hast, wenn du nicht viral gehst, kannst du das eigentlich schon gleich vergessen", so die "Mountain Crew", eine der vielen Newcomer der Szene.Vielfalt und Herausforderungen der SchlagerbrancheDie Schlagerbranche wurde lange Zeit von männlichen Produzenten und Interpreten dominiert. "Frauen haben es immer schwerer gehabt", schildert Schlager-Ikone Peggy March ihre Erfahrungen in dieser Branche. Dabei ist das Genre vielfältiger, als Klischees vermuten lassen: Diversität und das Infragestellen von Rollenbildern gehören zu seinen prägenden Themen. Auch Andreas Gabalier spielt auf der Bühne mit Identität: Er kombiniert ein traditionelles, volkstümliches Image mit Rock-'n'-Roll-Elementen und setzt mit seinem Song "Liebeleben" ein Zeichen für Toleranz. Die Dokumentation zeigt unter anderem die Erfolgsstorys von Andreas Gabalier und die der Kärntner Band "Die Nockis" und auch die Herausforderungen des Musikgeschäfts, etwa am Beispiel des Sängers Alfred "Alf" Peherstorfer, der den Durchbruch nicht schaffte.