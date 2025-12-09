Schlüchtern (ots) -So baut Deutschland: neue (und alte) Trends beim Thema HausbauHausbau ist kein einmaliger Impuls, sondern ein Spiegel unserer Lebensweise - und wie diese sich verändert. Entsprechend gibt es Trends, die die jeweiligen Zeiten repräsentieren: So zeichnen sich etwa bei Wohnfläche, Raumaufteilung oder Hausart Muster ab. Aber sie ersetzen nicht die persönliche Handschrift. Ein Zuhause muss individuell passen, nicht nur dem neuesten Trend entsprechen. In Deutschland sehen wir derzeit insbesondere drei Themenfelder stärker im Blick: Wie groß wird Wohnfläche? Wie flexibel sind Räume? Und für welche Hausart entscheidet sich die Baufamilie?Lesen Sie in dieser Pressemitteilung, wie auch Sie die perfekte Balance zwischen Trends und gelebter Individualität finden.Wohnen heute ist kompakter, vielfältiger, flexiblerWer baut, plant nicht nur für den Moment, sondern für ein ganzes Leben. Deshalb rücken Themen wie Wohnfläche, Raumaufteilung und die passende Hausart immer stärker in den Fokus. Die klassische Einfamilienhaus-Idylle mit großzügigem Garten bleibt zwar ein Ideal vieler Bauherren, doch daneben entstehen zunehmend vielfältigere Konzepte: mal kompakter, mal offener, mal flexibler.Ein wichtiger Aspekt ist die Größe des Hauses, oder besser gesagt: die optimale Nutzung der Fläche. Nicht jede Familie braucht 200 Quadratmeter, aber jede wünscht sich ein Zuhause, das sich mit ihren Bedürfnissen entwickelt. Dabei wichtig: früh mitzudenken. Denn wer früh mitdenkt, schafft sich spätere Freiheit. Das können zum Beispiel ausbaubare Dachgeschosse, klug zonierte Wohnbereiche oder Räume, die sich je nach Lebensphase neu nutzen lassen, sein.Auch die Raumgestaltung selbst hat sich verändert. Statt mehrerer kleiner Räume bevorzugen viele Baufamilien heute offene Wohn-Ess-Bereiche, die Kommunikation und Gemeinschaft fördern. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach Rückzugsorten - sei es für das Homeoffice, für ruhige Abende oder einfach für mehr Privatsphäre im Alltag.Bei der Wahl der Hausart zeigt sich ebenfalls ein differenzierteres Bild: Neben dem klassischen Einfamilienhaus, das sich 60 % der Deutschen vorstellen könnten, gewinnen Bungalows seit Jahren an Beliebtheit, so wünschten sich 20 % der deutschen Bevölkerung schon im Jahr 2018 einen Bungalow (Tendenz steigend, Quelle hier (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/377321/umfrage/umfrage-zu-den-beliebtesten-haus-und-wohnungstypen-der-deutschen/).)Diese Vielfalt an Anforderungen und Lebensstilen macht deutlich: Ein Haus von der Stange passt heute kaum noch zu den Bedürfnissen moderner Bauherren. Gefragt sind Lösungen, die sowohl aktuelle Entwicklungen aufgreifen als auch Raum für persönliche Vorstellungen lassen.Individualität trifft Trend: Bien-Zenker vereint alle VorteileGenau hier setzt Bien-Zenker an. Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland kombiniert Bien-Zenker moderne Architektur, zeitgemäße Raumlösungen und energieeffiziente Bauweisen mit einem Höchstmaß an Individualisierbarkeit.Die Hausentwürfe sind so konzipiert, dass sie sich flexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen lassen - sei es durch ausbaubare Dachgeschosse, offene Wohnbereiche oder barrierearme Grundrisse. Gleichzeitig begleitet Bien-Zenker Bauherren mit einem ganzheitlichen Konzept: von der ersten Idee über die Planung bis hin zum schlüsselfertigen Zuhause. So entstehen Häuser, die im Trend liegen, aber immer zur Persönlichkeit der Menschen passen, die darin leben.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht. Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.Mehr Informationen:bien-zenker.deBien-Zenker GmbHJasmin TheesAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 9741 808-250657E-Mail: presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/6175412