Neustadt a. d. W. (ots) -Bereits seit 2018 unterstützt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) jährlich den Verein BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder". In diesem Jahr spendete Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein 100.000 Euro für die Aktion. Insgesamt kamen unter anderem dank der großen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala am 6. Dezember 2025 mehr als 26 Millionen Euro für kranke und bedürftige Kinder zusammen.Die VLH hat auch im Jahr 2025 wieder ihre Beraterinnen und Berater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitglieder dazu eingeladen, die Aktion mit Spenden zu unterstützen - mit großem Erfolg: Erneut zählt die VLH zu den Großspendern und steuert 100.000 Euro bei. "Als VLH übernehmen wir auch Verantwortung für Menschen, die Unterstützung benötigen. Deshalb engagieren wir uns nun schon seit acht Jahren für die Ein-Herz-für-Kinder-Aktion", sagt VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel und spricht allen Spenderinnen und Spendern seinen herzlichen Dank aus.Bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala am 6. Dezember 2025, moderiert von Johannes B. Kerner und live im ZDF übertragen, waren mehr als 80 prominente Gäste aus Gesellschaft, Sport, Politik und Showbusiness vertreten. Viele saßen am Spendentelefon, um Anrufe und Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer persönlich entgegenzunehmen.Exakt 26.158.736 Euro konnten in diesem Jahr für "Ein Herz für Kinder" gesammelt und gespendet werden. Und es gilt weiterhin: Jede Spende zählt, jede Spende hilft. Noch bis zum 31. Dezember 2025 ist das VLH-Spendenkonto offen:Empfänger: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"IBAN: DE76 2007 0000 0067 6767 03BIC/SWIFT: DEUT DE HHBank: Deutsche Bank HamburgVerwendungszweck: VLH hilftWeitere Infos gibt es unter www.vlh.de/vlh-hilft. Dort ist auch ein QR-Code zu finden, mit dem bequem per PayPal gespendet werden kann.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Steffen GallLohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/6175426