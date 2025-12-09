Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer Abstimmung unter professionellen, aktiven Händlern und unterstreicht die entscheidende Rolle der institutionellen Ausführungsqualität



Christopher Potts, Chief Operating Officer & Chief Technology Officer, EBC Financial Group (UK) Ltd, nahm im Namen der EBC Financial Group die Auszeichnung als "Best Broker for Execution" bei den Professional Trader Awards 2025 von Holiston Media entgegen.

LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group ("EBC") wurde bei den Professional Trader Awards 2025, organisiert von Holiston Media, als "Best Broker for Execution" ausgezeichnet. Bei der bereits zum sechsten Mal veranstalteten Preisverleihung werden herausragende Leistungen in 16 Kategorien gewürdigt, wobei die Gewinner sowohl durch Nominierungen als auch durch eine Abstimmung der Trader ermittelt werden.

"Im Mittelpunkt der EBC stehen Vertrauen und Respekt - Werte, die sich in einem außergewöhnlichen Service widerspiegeln, der den Handel respektiert", sagte David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. "Für professionelle Trader ist die Ausführung kein bloßes Feature, sondern von entscheidender Bedeutung. Sie prägt jeden Aspekt des Arbeitsablaufs, von der Entscheidungsfindung bis zur Risikobewertung. Mit dieser Auszeichnung werden unsere Investitionen in die Infrastruktur honoriert, die für die Schaffung einer optimalen Handelsumgebung erforderlich ist."

Hohe Beteiligung reflektiert sich wandelnde Händlerprioritäten

Die Professional Trader Awards, die ursprünglich eingeführt wurden, um Broker, die professionelle Kundenkonten anbieten, auszuzeichnen, wurden erweitert, um die breitere aktive Trading-Community zu würdigen. Broker nehmen an der Preisvergabe teil, und die Gewinner werden per Abstimmung von professionellen, aktiven oder Prop-Tradern ermittelt.

Dazu Barrett: "Das Abstimmungsverfahren zeigt, welche Serviceelemente die Trader selbst als wesentlich erachten. Es vermittelt einen klaren Einblick, inwieweit die Makler die von erfahrenen Tradern erwarteten operativen Standards erfüllen." Er ergänzte, dass die direkte Bewertung durch die Marktteilnehmer für die EBC Financial Group die Ausrichtung des Unternehmens an den hohen Anforderungen professioneller und aktiver Händler unterstreicht.

Ausführungsstandards stehen im Mittelpunkt der Professional Trader Awards

Holiston Media gab die Gewinner in 16 Kategorien bekannt, die Ausführung, Handelsanalyse, Kontotechnologie, Performance-Tools, Handelsbedingungen, Risikomanagement, Margenstrukturen, Bildung, Treueinitiativen und Kundenbeziehungsdienste abdecken. Die Anerkennung der EBC Financial Group als "Best Broker for Execution" spiegelt die entscheidende Bedeutung einer zuverlässigen Ausführung für professionelle und aktive Händler wider.

Wie Barrett erklärte, "beeinflusst die Ausführungsqualität jeden Aspekt des Arbeitsablaufs eines Händlers, von der Entscheidungsfindung bis zur Risikobewertung. Die Bewertung durch einen von Trader geleiteten Abstimmungsprozess bestätigt, dass unsere Services das vom Markt erwartete Niveau an Zuverlässigkeit erfüllen."

Die Bausteine der EBC für ein optimales Handelsumfeld

Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement der EBC, die höchsten Ausführungs- und Servicestandards aufrechtzuerhalten, während das Unternehmen weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen professioneller und aktiver Händler gerecht wird. Die EBC hat im Jahr 2025 verschiedene Optimierungen ihrer Plattform vorgenommen, darunter erweiterte mehrsprachige Unterstützung, intelligentes Liquiditätsrouting und Performance-Upgrades, die Ausführungsgeschwindigkeiten von nur 20 ms ermöglichen. Unternehmenseigene Tools wie die Trading Black Box und der Private Room ermöglichen Tradern eine bessere Kontrolle über Preisbildung und Ausführung.

Die Anerkennung der EBC als Best Broker for Execution bei den Professional Trader Awards 2025 ist eine von vielen Auszeichnungen, die die Plattform bereits erhalten hat. Darüber hinaus wurde die EBC bei den Online Money Awards 2025 als "Best CFD Provider" sowie bei den World Finance Forex Awards 2025 als "Most Trusted Broker" und "Best Trading Platform" ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ebc.com .

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die im renommierten Finanzviertel Londons gegründete EBC Financial Group (EBC) ist eine weltweit bekannte Marke, die sich durch ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung auszeichnet. Durch ihre regulierten Abteilungen in wichtigen Finanzjurisdiktionen - darunter Großbritannien, Australien, die Cayman-Inseln, Mauritius und weitere - ermöglicht die EBC Privat-, Profi- und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert. Die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert; die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC Financial Group spezialisierte Finanzdienstleistungen in Schlüsselregionen wie Asien, Lateinamerika (LATAM), dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Durch die Partnerschaft mit United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Die EBC unterstützt außerdem die öffentliche Veranstaltungsreihe "What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, die dazu beiträgt, Wirtschaftswissenschaften und ihre Anwendung auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zu entmystifizieren und so das Verständnis und den Dialog in der Öffentlichkeit zu fördern.

