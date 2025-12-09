© Foto: DALL*E

Ein Gewichtsverlust von bis zu 15 Prozent & eine mögliche Produktion für 100 Millionen Patienten pro Jahr: Structure Therapeutics wird vom Nischen-Biotech zum echten Rivalen für Novo Nordisk & Eli Lilly. Anleger jubeln.Structure Therapeutics hat mit neuen Studiendaten zu seiner Abnehm-Pille Aleniglipron einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres ausgelöst. Die Aktie verdoppelte sich am Montag, nachdem das Unternehmen Phase-2b-Daten vorgelegt hatte, die einen placebokorrigierten mittleren Gewichtsverlust von 11,3 Prozent nach 36 Wochen zeigen. Höhere Dosierungen erreichten in einer weiteren Studie sogar 15,3 Prozent. Das Ergebnis liegt damit im Bereich der oralen Kandidaten von Eli …