Thorium-228 (228Th) ist das Mutterisotop und der wichtigste Grundstoff für die Herstellung des Alpha-Strahlers Blei-212 (212Pb)

Die Fähigkeit, hochaktives 228Th zu empfangen und zu verarbeiten, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bei der Skalierung der 212Pb-Produktion, um die rasche Weiterentwicklung der klinischen Entwicklung von 212Pb-ADVC001 (ADVC001) und die Erweiterung der Pipeline zu unterstützen

Das gewonnene 228Th wird zu Quellen für unseren proprietären Generator verarbeitet und zunächst in Australien und anschließend im Rahmen der geplanten Expansion in den USA in Produktionssystemen installiert

AdvanCell erhält erste Lieferung von hochaktivem Thorium-228, wodurch die einzigartige industrielle Leistungsfähigkeit und das Fachwissen des Unternehmens unterstrichen werden, die für die Skalierung der Blei-212-Produktion für gezielte Alpha-Therapien erforderlich sind

AdvanCell, ein im klinischen Stadium tätiges Radiopharmazieunternehmen, das innovative zielgerichtete Alpha-Therapien für Krebs entwickelt, gab heute den Erhalt der ersten Lieferung von hochaktivem 228Th bekannt. Dabei handelt es sich um das Mutterisotop von 212Pb und einen wichtigen Grundstoff für die Herstellung des Alpha-Strahlers 212Pb, der zur Herstellung von ADVC001, dem führenden Produkt des Unternehmens, sowie anderer 212Pb-basierter Radioligand-Therapien in der Pipeline verwendet wird.

Die Lieferung markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und unterstreicht die branchenführende Infrastruktur und die operativen Fähigkeiten des Flaggschiff-Werks in Brisbane, Australien, unterstützt durch ein hochspezialisiertes und erfahrenes Team mit einzigartiger Branchenexpertise. Dank dieser besonderen Fähigkeiten verfügt AdvanCell über einen starken Wettbewerbsvorteil, da angesichts der raschen Fortschritte in der klinischen Entwicklung von ADVC001 und der wachsenden Pipeline die Skalierung der 212-Pb-Produktion beschleunigt wird.

Das erhaltene 228Th wird zu Quellen für den proprietären Generator des Unternehmens verarbeitet und in Produktionssysteme installiert zunächst in Australien und später in den USA als Teil der geplanten Expansion. Diese Kapazität wird die Herstellung von Hunderten von klinischen Dosen von ADVC001 in großem Volumen ermöglichen und eine zuverlässige Versorgung für den bevorstehenden klinischen Bedarf sicherstellen. Gleichzeitig wird dadurch die Position von AdvanCell im Zuge der Weiterentwicklung seines wachsenden Portfolios gestärkt.

Das Unternehmen zeichnet sich durch seine vertikale End-to-End-Integration aus, die von der Rohstoffverarbeitung bis zum fertigen Arzneimittel reicht. Damit ist das Unternehmen im Bereich der Radioligandentherapie einzigartig aufgestellt und kann sich in diesem Feld mit unvergleichlicher Geschwindigkeit weiterentwickeln.

"Hochaktives Thorium bildet die Grundlage für eine effiziente und zuverlässige Produktion von 212Pb, und dank unserer Fähigkeit, es in Australien zu verarbeiten und sowohl den heimischen Markt als auch unsere geplanten Aktivitäten in den USA zu beliefern, sind wir bestens für unsere nächste wichtige Wachstumsphase positioniert.", so Andrew Adamovich, Gründer und CEO von AdvanCell. "Diese Fähigkeit stellt sicher, dass wir ADVC001 durch Phase 2 und entscheidende Studien vorantreiben und unsere Pipeline gezielter Alpha-Therapien weiterentwickeln können

AdvanCell bedankt sich insbesondere bei unseren Partnern vom National Isotope Development Center (NIDC) und dem DOE U.S. Department of Energy Isotope Program (DOE IP), das das NIDC finanziert, als wichtigem Lieferanten von 228Th für AdvanCell. Das NIDC bildet die Schnittstelle zur Anwendergemeinschaft und ist für die Koordination der Isotopenproduktion in den Programmanlagen in Argonne, Brookhaven, Idaho, Los Alamos, Oak Ridge und den Pacific Northwest National Laboratories zuständig. Diese Anlagen produzieren stabile und radioaktive Isotope, die nur in geringen Mengen verfügbar sind, mithilfe von Reaktoren, Beschleunigern und anderen Methoden.

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 (ADVC001) ist ein proprietärer und patentierter PSMA-gerichteter Radioligand mit optimierten physikochemischen Eigenschaften, der mit 212Pb markiert ist, einem Alpha-emittierenden Payload (Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden und einem einfachen Zerfallsmuster. ADVC001 wurde entwickelt, um Strahlung auf zellulärer Ebene abzugeben und dadurch Prostatakrebszellen effektiv abzutöten, während zugleich die Toxizität minimiert wird.

Über die Studie TheraPb

Die Studie TheraPb (NCT05720130) ist eine prospektive, Open-Label-Studie der Phase 1/2 zur Dosiseskalation und -erweiterung, in der ADVC001 bei metastasiertem Prostatakrebs untersucht wird. Im Rahmen der abgeschlossenen Phase-1b-Dosiseskalation wurden die Sicherheit und Verträglichkeit von steigenden Dosen von ADVC001 bewertet, die während der Phase-1b-Dosisfindung alle 6, 4, 2 oder 1 Woche(n) verabreicht wurden (siehe Pressemitteilung). In der Phase-2-Erweiterung werden die Wirksamkeit und Sicherheit von ADVC001 in zwei verschiedenen Dosisstufen untersucht. Bei der Studie kommen ein randomisiertes Dosis-Wirkungs-Design und Elemente zur Dosisoptimierung zum Einsatz, um die optimalen Dosierungsstrategien für ADVC001 bei PSMA-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs ("metastatic castration-resistant prostate cancer", mCRPC) und bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs ("metastatic hormone-sensitive prostate cancer", mHSPC) eingehend zu bewerten.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, in der klinischen Phase tätiges Radiopharmazieunternehmen, das an der Entwicklung innovativer Krebstherapien arbeitet, die die Kraft gezielter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch den Einsatz seiner proprietären Blei-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Herstellungsverfahren und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

