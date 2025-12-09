Der Teilverkauf als Konzept der Immobilienverrentung stößt bei Eigentümern auf steigendes Interesse. Wie sich der Markt entwickelt hat und welche Rolle Vertrauen und Transparenz spielen, erklärt Dimitrij Miller von Heimkapital. Zudem stellt er die Erbbaurechtslösung vor, die das Unternehmen anbietet. Interview mit Dimitrij Miller,Gründer und Geschäftsführer der Heimkapital GmbHHerr Miller, lassen Sie uns mit einem Blick zurück starten. Wie hat sich denn die Nachfrage nach Immobilienteilverkauf zuletzt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.