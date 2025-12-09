Generali Investments darf in einem Online-Imagefilm zu einem Fonds, der in Fondspolicen verwendet wird, die von der DVAG vertrieben werden, nicht mehr behaupten, er sei "inflationsgeschützt" oder stehe stets im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Beide Aussagen seien irreführend. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat erfolgreich gegen Generali Investments vor Gericht geklagt. Das Landgericht Köln hat entschieden, dass das Unternehmen bestimmte Aussagen in einem Online-Imagefilm zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.