Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 09
[09.12.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|89,696,157.47
|9.8485
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,093,058.78
|98.8830
