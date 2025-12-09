DAX Prognose für Dienstag, 09.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Die Bullen haben den Index zunächst aufwärtsschieben können, wobei die Impulse einen überschaubaren Charakter hatten. Am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, der Index gab dynamisch nach und die Tagesgewinne im Rahmen der Rücksetzer praktisch alle wieder ab. Den Bullen gelang es aber einen kleinen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.028 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich über 24.100 Punkten , bleibt jedoch kurzfristig trendlos. Die heutige erwartete Range liegt zwischen 24.155 - 24.223 und 23.994 - 23.918 Punkten.

DAX Prognose bleibt trotz Gewinnmitnahmen bullisch , solange der Index über den zentralen gleitenden Durchschnitten (SMA20 im 1h- und 4h-Chart) notiert. Ein Bruch der SMA50 oder SMA200 würde das Bild eintrüben.

Anlegerstimmung weiter im "Fear"-Bereich: Der Greed/Fear Index steht bei 31 und signalisiert weiterhin erhöhte Marktunsicherheit, aber auch potenzielle Chancen für kurzfristige Gegenbewegungen.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief markiert. Die Käuferseite schob den Index zunächst moderat nach oben, allerdings ohne stärkere Impulse. Am Nachmittag setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, wodurch der DAX kurzfristig dynamisch nachgab und nahezu alle Tagesgewinne wieder abbaute.

Trotz der Schwächephase gelang es den Bullen, per Xetra einen kleinen Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich bewegte sich der Index seitwärts. Der Tagesschluss lag bei 24.028 Punkten.

Chartanalyse - DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Morgen unterhalb der SMA20 (24.064 Punkte) und konnte diese Linie zunächst zurückerobern. Am Nachmittag fiel der Index jedoch erneut darunter und hatte anschließend Schwierigkeiten, sie zurückzuerlangen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.