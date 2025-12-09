DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Konjunkturoptimismus stützt

DOW JONES--Europas Börsen sind am Dienstag mit Aufschlägen gestartet. Leichter Konjunkturoptimismus stützt. Die deutschen Exporte sind im Oktober zum Vormonat zwar nur minimal um 0,1 Prozent gestiegen. Dabei wurden aber Exportrückgänge in die USA und China durch Zuwächse nach Europa ausgeglichen. "Dies macht Hoffnung, dass der Gegenwind vom Außenhandel auch in den kommenden Monaten nicht ganz so stark sein wird wie dies angesichts der Friktionen im Welthandel zu befürchten war", so die Commerzbank.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.154 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach oben. Der Euro zieht leicht an auf 1,1645 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Kurse weiter nach, die Renditen steigen also. Dass der Zinsanstieg keinen Belastungsfaktor für die Börsen darstellt, dürfte nach Einschätzung von Teilnehmern vor allem darauf zurückzuführen sein, dass dieser Ausdruck eines gesteigerten Konjunkturoptimus ist.

Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich Anleger insgesamt weiter zurückhalten. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt an den Märkten als ausgemacht. Allerdings könnte es eine größere Zahl an Abweichlern geben. Im Blick dürften allerdings vor allem die begleitenden Kommentare von Fed-Chairman Jerome Powell stehen. Analysten halten es für möglich, dass Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben wird, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus hindeutete.

Thyssenkrupp von schwachem Ausblick belastet

Thyssenkrupp brechen um 7,3 Prozent ein. Das bereinigte EBIT ist im vierten Quartal laut Jefferies zwar 19 Prozent über den Erwartungen ausgefallen, was allerdings vor allem auf Kostensenkungen und nicht etwa eine generelle Markterholung zurückzuführen sei. Belastend wirkt der Ausblick 2025/26. So wird ein EBIT von 500 bis 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt, dem steht aber eine Konsensschätzung von 920 Millionen Euro entgegen.

Trotz einer Platzierung gewinnen Jost Werke 2 Prozent auf 52,10 Euro. Die Peter Möhrle Holding, der wichtigste Aktionär des Nutzfahrzeugzulieferers, hat am Vorabend mitgeteilt, sich von bis zu 1,5 Millionen Aktien der Jost Werke per Beschleunigtem Bookbuilding trennen zu wollen. Laut Angaben aus dem Handel wurden die Stücke zu 48,50 Euro platziert. Stützend könnte wirken, dass mit der Platzierung ein wichtiger Überhang aus der Aktie verschwunden ist.

Siemens Energy gewinnen 1,1 Prozent. Stützend wirkt ein Bericht der "FT". Danach soll der aktivistische Investor Ananym Capital eine "große Position" in Siemens Energy aufgebaut haben, heißt es mit Verweis auf Kreise. Der Investor fordere eine Abspaltung des schleppenden Windenergiegeschäfts. Evotec brechen um 10 Prozent ein. Im Handel wird auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, demzufolge Novo Nordisk ihre Beteiligung an Evotec reduzieren wolle.

