Gemini 3 und Opus 4.5, die GPT-Rivalen von Google und Anthropic, haben ChatGPT-Anbieter OpenAI offenbar so beeindruckt, dass CEO Sam Altman intern einen "Code Red" ausgerufen hat. Dieser sorgt jetzt wohl für einen vorgezogenen Release von GPT-5.2. Die Performance-Fortschritte von Googles Gemini 3 und Anthropics Claude Opus 4.5 haben bei ChatGPT-Anbieter OpenAI die Alarmglocken schrillen lassen. Intern soll CEO Sam Altman "Code Red" ausgerufen haben ...

