Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen (JGB) stiegen letzte Woche auf Mehrjahreshochs, nachdem die Bank of Japan (BoJ) auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember hingewiesen hatte, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsdaten hätten gezeigt, dass der Preisdruck im November stabil geblieben sei, während die Exporte im Oktober trotz Zollbelastungen widerstandsfähig gewesen seien. Unternehmensgewinne - entscheidend für das Lohnwachstum - seien solide. ...

