Bonn (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung (Mittwoch endend) wird das zentrale Ereignis derJüngste Daten würden weiterhin auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hinweisen. Letzte Woche habe ADP gemeldet, dass die privaten US-Beschäftigtenzahlen im November unerwartet um 32.000 gesunken seien, nachdem der Oktoberwert auf +47.000 nach oben revidiert worden sei. Der am Dienstag veröffentlichte JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Survey), der offene Stellen, Einstellungen und Abgänge erfasse, dürfte diesen Trend bestätigen. ...

