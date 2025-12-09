Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar steht am Mittwochabend zunächst die Fed-Entscheidung an und diese wird mit Spannung erwartet, denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander, so die Analysten der Helaba.Marktseitig werde aber mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 gesetzt. Das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten scheine mithin erhöht. Wichtige Datenveröffentlichungen stünden im Vorfeld dazu nicht mehr an und auch keine Reden der FOMC-Mitglieder. ...

