Smart hat in China die Zulassung des Smart #6 beantragt, der ersten Limousine der Marke. Diese fährt allerdings nicht als Elektroauto, sondern als Plug-in-Hybrid vor - und mit einem eigenständigen Design. Gerüchte rund um eine Limousine von Smart gab es schon sehr lange, als wahrscheinlich galt eine E-Limousine auf der gleichen Plattform wie das SUV-Modell Smart #5. Mit dem 800-Volt-System wären sehr kurze Ladezeiten möglich gewesen und mit dem geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...