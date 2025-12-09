Der US-Automobilkonzern General Motors (GM) in dem gemeinsam mit der Comexport-Gruppe betriebenen Automobilwerk im brasilianischen Bundesstaat Ceará mit der Produktion von Elektroautos begonnen. Ab sofort läuft der neue Elektro-SUV Chevrolet Spark EUV vom Band, 2026 soll der Chevrolet Captiva EV folgen. Anfang des Jahres hatte GM eine Investition von 7 Milliarden Reais (aktuell rund 1,1 Milliarden Euro) in sein Brasilien-Geschäft bekanntgegeben, ...

