Mit einem Minus von 3,6 Prozent landete Procter & Gamble am Montag am Ende des Dow-Jones-Index. Ein Kurs von unter 140 US-Dollar bedeutet neue Mehrjahrestiefs. Dividendenaristokrat Procter & Gamble fällt immer weiter zurück Mit einem Plus von aktuell 16,4 Prozent steuert der US-Gesamtmarktindex S&P 500 dem Abschluss eines weiteren erfolgreichen Börsenjahres entgegen. Etwas gemächlicher, aber ebenfalls gewinnträchtig lief es 2025 auch für im Dow Jones notierte Aktien. Der vielbeachtete Leitindex konnte sich bislang um 12,2 Prozent steigern. Davon nicht profitieren konnte das Index-Urgestein und Dividendenaristokrat Procter & Gamble. Das Papier blickt seit dem Jahreswechsel auf ein Minus von …