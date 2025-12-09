Nach einer spektakulären Kursrally folgt bei Thyssenkrupp der Realitätsschock. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen und der Ausblick auf hohe Verluste könnten der Aktie weiter zusetzen. Noch vor wenigen Wochen zählte die im MDAX gelistete Thyssenkrupp zu den großen Börsenstars 2025 in Deutschland. Doch der Höhenflug ist abrupt beendet. Der mit den heute veröffentlichten Geschäftszahlen trübe Ausblick für 2025/26 sowie der fehlende Optimismus bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE