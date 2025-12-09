EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Lenzing AG: Lenzing AG: Vorstandsvorsitzender Rohit Aggarwal legt Mandat als CEO der Lenzing AG mit 31. Januar 2026 nieder



09.12.2025 / 11:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lenzing AG: Vorstandsvorsitzender Rohit Aggarwal legt Mandat als CEO der Lenzing AG mit 31. Januar 2026 nieder

Lenzing, 9. Dezember 2025 - CEO Rohit Aggarwal legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG aus persönlichen Gründen mit 31. Januar 2026 nieder. Nach seinem Ausscheiden wird die Lenzing AG von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet. Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Bestellung eines Nachfolgers initiiert und wird zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren.

Basierend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf und der aktuellen Markteinschätzung bestätigt der Vorstand den Ausblick 2025 und erwartet im Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein EBITDA über dem Vorjahr.

