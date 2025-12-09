Der KI-Markt ist im Wandel. Seit dem vergangenen Jahr hat China im Rennen um die erfolgreichsten Modelle stark aufgeholt. Warum die KI-Modelle aus Asien mittlerweile fast 30 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen. Wenn der Begriff "Künstliche Intelligenz" fällt, denken viele im ersten Moment wohl an die großen KI-Player aus den USA. Neben Google, OpenAI und Anthropic gibt es aber auch noch Modelle aus China, die einen nicht unerheblichen Teil des Marktes ...

