Regelmäßig landen durch Hacks Millionen Nutzer:innendaten wie Mailadressen, Passwörter und Adressen im Netz. Im besten Fall führt das nur zu Spam-Mails, im schlimmsten Fall zum Identitätsdiebstahl. Diese Tools zeigen euch, ob ihr euch Sorgen machen müsst. Unerwünschte Nachrichten im Postfach gibt es beinahe so lange, wie Computer miteinander vernetzt sind. Die erste Quasi-Spam-Mail wird zum Beispiel schon 1978 an ein paar Hundert Adressen verschickt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.