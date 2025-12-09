Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 09.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.762 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet seitwärts. Am Nachmittag wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels direkt das Tageshoch formatiert, das nachfolgend abverkauft worden ist. Es ging bis zum Abend deutlicher abwärts unter die 25.600 Punkte-Marke. Im späteren Handel konnte sich der Nasdaq stabilisieren und nachfolgend wieder etwas erholen, gab im Rahmen des Frühhandels aber wieder Teile der Gewinne ab.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Technische Lage eingetrübt, aber stabilisierbar: Der Nasdaq handelt unter SMA20 und SMA50 im 1h-Chart - ein schwächeres Signal. Ein Anstieg über beide Linien wäre nötig, um wieder Momentum aufzubauen.

SMA20 im 4h-Chart als zentrale Entscheidungsmarke: Solange sich der Index nicht unter der SMA20 festsetzt, bleibt das übergeordnete Chartbild eher bullisch/neutral. Unterhalb drohen Rücksetzer bis SMA50 und 23,6 %-Retracement.

Tagesausblick leicht negativ: Wahrscheinlichkeiten sprechen mit 60 - für ein Bear-Szenario. Erwartete Range: 25.757/25.839 bis 25.556/25.442 Punkte, also seitwärts bis leicht abwärts.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.762 Punkten und bewegte sich bis zum Nachmittag seitwärts. Mit Beginn des offiziellen Handels wurde das Tageshoch markiert, bevor der Index deutlich unter die Marke von 25.600 Punkten fiel. Im späten Handel stabilisierte sich der Nasdaq und konnte einen Teil der Verluste zurückholen, gab jedoch im Frühhandel erneut Gewinne ab. Diese Entwicklungen bilden die Grundlage für unsere heutige Nasdaq Prognose.

Marktdaten vom 08.12. - Vergleich

08.12. 05.12. Range 08.12. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.834 25.834 Tageshoch 25.873 25.834 Tagestief (TT) 25.568 25.547 Tagestief 25.538 25.568 Tagesschluss 25.642 25.692 - - - Range* 266 287 - - -

Zeitraum: 08:00-22:00 Uhr. Farben zeigen die Veränderung zum Vortag: rot - tiefer, grün - höher.

Nasdaq Analyse - 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Morgen über der SMA20 (25.671 Punkte) und konnte sich bis zum Nachmittag über dieser Linie halten. Im Zuge der Schwäche wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (25.696 Punkte) unterschritten...

