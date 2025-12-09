Berlin (ots) -Die globale Strategieberatung Simon-Kucher ernennt Patricia Faur zur Partnerin. In ihrer neuen Rolle wird sie das kürzlich gegründete Simon-Kucher AI Lab (SKAI Lab) leiten und den weiteren Ausbau der daten- und KI-getriebenen Beratung vorantreiben. Mit Faurs Ernennung unterstreicht das Unternehmen seine strategische Ausrichtung, Technologie und Wachstumsexpertise künftig noch enger zu verzahnen.Faur bringt eine seltene Kombination aus tiefgehender technischer Expertise, strategischem Weitblick und unternehmerischer Energie in die Partnerschaft ein. Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung und Skalierung von KI- und GenAI-Produkten, die das jahrzehntelange Beratungs-Know-how von Simon-Kucher in intelligente, skalierbare Lösungen überführen. "Patricia vereint eine außergewöhnliche technische Tiefe mit strategischem Gespür und Unternehmergeist", sagt Conrad Heider, COO und Global Head of Digital bei Simon-Kucher. "Ihre Erfolgsbilanz im Aufbau datengetriebener Wachstumsstrategien und KI-Lösungen macht sie zu einer Bereicherung für unsere Partnerschaft."SKAI Lab: Brücke zwischen Strategie, Daten und TechnologieIm SKAI Lab werden Produkte entwickelt, die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten werden. Dabei fließt das Know-how von Simon-Kucher in den Bereichen Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb in technologiebasierte Lösungen ein, die für Unternehmen aller Branchen verfügbar sind. Ziel ist es, bewährte Methoden in KI-gestützte Lösungen zu übersetzen, die datengestützte Entscheidungen und messbares Wachstum ermöglichen. "Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln des Wachstums", erklärt Patricia Faur. "KI einzusetzen ist keine Option mehr - entscheidend ist, es richtig zu tun. Genau darin unterstütze ich unsere Kunden: Technologie in messbare Wertschöpfung zu übersetzen. Mit dem neu gegründeten SKAI Lab schlagen wir die Brücke zwischen Strategie, Daten, KI und Umsetzung - und definieren Wachstum für das KI-Zeitalter neu."Ausbau der digitalen Kompetenz mit SK ElevateMit der Integration des SKAI Lab in den Geschäftsbereich SK Elevate stärkt das Unternehmen seine Position als führende Beratung an der Schnittstelle von Technologie und Wachstum. Das Unternehmen reagiert damit auf die wachsende Marktnachfrage nach praxisnahen, ergebnisorientierten KI-Lösungen und investiert gezielt in den Ausbau seiner digitalen Kompetenzen.Technologische und strategische DoppelkompetenzFaur begann ihre Karriere in der Technologiebranche, wo sie Software konzipierte und entwickelte. Nach einem MBA-Studium wechselte sie in die Strategieberatung, um ihre technische Expertise mit datengetriebenem Wachstum zu verbinden. Seither leitete sie interdisziplinäre Teams aus Ingenieur:innen, Data Scientists und Strateg:innen, die KI- und Analytics-Lösungen für geschäftskritische Entscheidungen entwickelten.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comPressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/6175526