PHOTRON LIMITED, ein Weltmarktführer im Bereich Hochgeschwindigkeits- und wissenschaftlicher Bildgebungslösungen, hat heute die Übernahme der AOS Technologies AG bekannt gegeben, einem in der Schweiz ansässigen Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssystemen für die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Industrie und den Verteidigungssektor.

AOS Technologies wurde 2002 gegründet und hat sich mit seinen technischen Innovationen, robusten Bildgebungsplattformen und Anwendungskompetenzen weltweit einen Namen gemacht. Die Übernahme stärkt die globale Strategie von PHOTRON zur Erweiterung seiner technischen Fähigkeiten, zur Beschleunigung von Innovationen und zum Ausbau seiner Präsenz auf den Märkten für Hochleistungs-Bildgebung.

"AOS Technologies bringt technische Expertise und ein starkes Produktportfolio mit, das die langfristige Vision von PHOTRON optimal ergänzt", so Takashi Takimizu, President von PHOTRON LIMITED. "PHOTRON setzt weiterhin auf gezielte M&A-Aktivitäten und strategische Geschäftsallianzen, um seine Wachstumsstrategie zu stärken, und diese Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für unser Engagement, eine breitere, innovativere globale Bildverarbeitungsplattform aufzubauen. Indem wir die Stärken beider Unternehmen bündeln, werden wir unseren Kunden weltweit noch mehr Wert, Technologie und Support bieten."

AOS Technologies wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Baden-Dättwil, Schweiz, aus tätig sein und das gesamte Team sowie die Organisationsstruktur bleiben unverändert bestehen. Beide Unternehmen werden unabhängige Produktlinien und etablierte Vertriebskanäle beibehalten.

"Teil der PHOTRON-Gruppe zu werden, ermöglicht es uns, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Stärken zu bewahren, die AOS so erfolgreich gemacht haben", so Stephan Trost, Managing Director, AOS Technologies AG. "Wir werden weiterhin engagiert unsere Partner und Kunden unterstützen und gleichzeitig neue Möglichkeiten erkunden, die sich durch die PHOTRON-Gruppe ergeben."

Die Übernahme eröffnet Möglichkeiten für eine erweiterte technologische Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Entwicklung fortschrittlicher Sensoren, robuste Bildgebung und neue optische Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

