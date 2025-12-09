Munich (ots) -Eric Lehmann ist ab sofort der neue Chief Technology Officer der Constantin Film. In dieser Funktion verantwortet er den Aufbau der KI-Abteilung der Unternehmensgruppe und steuert strategisch die Entwicklung sowie Implementierung neuer KI-Anwendungen, um Innovationen im Unternehmen - insbesondere in Produktion und Distribution - voranzutreiben. Darüber hinaus fällt künftig auch die IT-Infrastruktur des Unternehmens in seinen Aufgabenbereich.Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Es freut mich wahnsinnig, dass wir diese Führungsposition intern mit einem engagierten und langjährigen Mitarbeiter besetzen konnten, der in den letzten Jahren hervorragende Leistungen gezeigt hat. Die Integration künstlicher Intelligenz verändert die Film- und TV-Produktion nachhaltig. Als erfahrener Profi bringt Eric Lehmann sowohl technologische Kompetenz als auch ein tiefes Verständnis für Prozesse mit. Er wird maßgeblich dazu beitragen, den disruptiven Wandel in der Filmbranche mitzugestalten."Eric Lehmann: "Fast mein ganzes Berufsleben habe ich bei der Constantin Film verbracht. Jetzt freue ich mich sehr darauf, zusätzliche Verantwortung und neue Aufgaben zu übernehmen. Ich bedanke mich bei Oliver Berben und dem gesamten Vorstand für das Vertrauen und bei allen, die mich in den letzten Jahren unterstützt und gefördert haben."Eric Lehmann ist seit 2012 bei der Constantin Film AG tätig. In dieser Zeit baute er die digitale Marketingabteilung auf und professionalisierte die Social-Media-Aktivitäten. Er war maßgeblich an der Gestaltung der herausragenden Marketingkampagnen für die "Fack Ju Göhte"-Kinofilme, "Resident Evil" und die "Eberhofer"-Filme beteiligt. Als Leiter des digitalen Marketings trieb er zuletzt den Ausbau der Social-Media-Aktivitäten voran und steigerte den TikTok-Kanal von Constantin Film auf über 700.000 Follower. Seine umfassende Erfahrung im digitalen Bereich und seine Leidenschaft für Innovation und Technologie positionieren ihn ideal für die neuen Herausforderungen als CTO.Pressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6175532