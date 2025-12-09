Mainz (ots) -Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer von Zattoo in Deutschland direkt die Inhalte des ZDF-Streaming-Portals abrufen. Mit der neuen Direkt-Verlinkung von Zattoo zum ZDF-Angebot reagiert das ZDF auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen, jederzeit und überall abrufbaren Inhalten. Zattoo schafft für seine Kundinnen und Kunden dabei ein ebenso nahtloses wie komfortables Streaming-Erlebnis."Für uns als öffentlich-rechtlicher Medienanbieter ist es ein zentrales Ziel, Inhalte so leicht wie möglich verfügbar zu machen", sagt Florian Kumb, als ZDF-Direktor Audience verantwortlich für die ZDF-Streamingplattform. "Die Kooperation mit Zattoo ist dafür ein weiterer konsequenter und richtungsweisender Schritt. Unsere Vision eines digitalen ZDF-Angebotes für alle wird damit gestärkt - mit komfortabler Bedienung, einfacher Navigation und größerer Reichweite in die Gesellschaft."Roger Elsener, CEO von Zattoo: "Die nun mit dem ZDF getroffene Vereinbarung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, unseren Nutzerinnen und Nutzern alle ihre Lieblingsinhalte über eine Plattform bereitzustellen. Zattoo erfüllt damit in einer zunehmend komplexen Angebotslandschaft den Wunsch der Konsumenten nach Einfachheit und Übersichtlichkeit."Nutzerinnen und Nutzer gelangen nun von Zattoo mit nur einem Klick direkt zur gewünschten Sendung im ZDF-Streaming-Portal. Highlights und redaktionelle Empfehlungen werden direkt auf der Zattoo-Startseite präsentiert, alle Inhalte sind zudem über die Zattoo-Suche auffindbar.Zu den aktuellen und kommenden Highlights im ZDF-Angebot zählen neben den Nachrichten der "ZDFheute", den neuen "sportstudio"-Dokumentationen wie aktuell "Biathlon Nation" und den ZDFinfo-Dokuserien wie "The True Story of..." - aktuell zu Popstar Sabrina Carpenter - die Naturdokumentationen von "Terra X: Asien", "Faszination Erde - mit Hannah Emde" und "Sebastian Ströbel - Meine Arktis". Highlights sind darüber hinaus Unterhaltungsformate mit den Ehrlich Brothers, Comedy und Satire mit "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", die neuen Staffeln von "Der Bergdoktor" und "Single Bells" sowie rund um den Jahreswechsel "Ku'damm 77" und die ZDFneo-Serie "Take the Money and Run".Ab sofort steht das ZDF-Angebot Zattoo-Nutzerinnen und -Nutzern im Webbrowser sowie auf allen Apple-Geräten (iPhone, iPad, Apple TV) und auf sämtlichen Android-basierten Geräten - einschließlich Amazon Fire TV - zur Verfügung.Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. In der Schweiz, Deutschland und Österreich bietet Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl von Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfstreaming) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6175542