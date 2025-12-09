Berlin (ots) -Hochrechnung des Statistischen Bundesamts zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der Verkehrstoten steigt wieder. TÜV-Verband fordert: konsequentes politisches Handeln, wirksame Prävention, eine sichere Infrastruktur und moderne Fahrzeugtechnik.Heute hat das Statistische Bundesamt eine Hochrechnung der Unfallzahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Dazu erklärt Fani Zaneta, Fachreferentin für Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband:"Die aktuelle Hochrechnung der Unfallzahlen für das Jahr 2025 ist ein Alarmsignal. Nach Jahren, in denen die Zahl der Verkehrstoten langsam zurückging, steigt die Zahl nun wieder an. Das ist ein Rückschritt für die Verkehrssicherheit und eine schlechte Nachricht für alle, die sich im Straßenverkehr bewegen.""Mobilität muss für alle Menschen sicher sein: für Autofahrende, Radfahrende, Kinder auf dem Schulweg und ältere Menschen im Alltag. Derzeit sterben jeden Monat rund 400 Menschen im deutschen Straßenverkehr. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Die Vision Zero, also eine Mobilität mit null Verkehrstoten, ist kein unrealistisches Ziel. Durch konsequentes politisches Engagement, wirksame Prävention, eine sichere Infrastruktur und moderne Fahrzeugtechnik ist sie erreichbar."Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben sind Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2025. Die Zahlen sind abrufbar unter: www.destatis.de (http://www.destatis.de/)Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Linda RoyPressesprecherinTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-580, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6175561