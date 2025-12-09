Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt vor dem Hintergrund der soliden Produktionszahlen zunächst geglückt ist, stand der Rentenmarkt erneut unter Druck, so die Analysten der Helaba.Von einer veränderten Tonlage bei den EZB-Kommentaren habe der Euro gegenüber dem US-Dollar aber nur kurzzeitig profitieren können. Wesentliche Impulse von den deutschen Außenhandelszahlen und der Rede des Bundesbankpräsidenten würden die Analysten am Morgen nicht erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
