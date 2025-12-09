Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt vor dem Hintergrund der soliden Produktionszahlen zunächst geglückt ist, stand der Rentenmarkt erneut unter Druck, so die Analysten der Helaba.Von einer veränderten Tonlage bei den EZB-Kommentaren habe der Euro gegenüber dem US-Dollar aber nur kurzzeitig profitieren können. Wesentliche Impulse von den deutschen Außenhandelszahlen und der Rede des Bundesbankpräsidenten würden die Analysten am Morgen nicht erwarten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.