Die beiden Flugtaxi-Entwickler Eve Air Mobility aus Brasilien und Beta Technologies aus den USA gehen eine Zusammenarbeit ein. Von einer bevorstehenden Fusion kann aber nicht die Rede sein, vielmehr geht es nur um ein Lieferantenverhältnis: Eve Air Mobility will Elektromotoren von Beta Technologies beziehen. Der Lieferantenvertrag hat eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren und einen Umfang von bis zu einer Milliarde US-Dollar. Das kommt für Beta Technologies ...

