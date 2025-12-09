Stuttgart (ots) -BISON setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert sein Portfolio um sechzehn weitere Coins. Die Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart hat in diesem Jahr bereits zweimal ihr Portfolio erweitert. Das Angebot umfasst nun insgesamt 56 Coins für vollständig regulierten, gebührenfreien Handel und MiCAR-konforme Verwahrung.BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, bietet ihren Nutzern ab sofort sechzehn neue Kryptowährungen im vollständig regulierten Umfeld an. Damit können BISON-Kunden nun beliebte Coins wie Sui (SUI), Cronos (CRO), und Cosmos (ATOM) einfach und sicher handeln sowie verwahren."Mit der Erweiterung unseres Angebots gehen wir auf das gestiegene Interesse an Altcoins zur Portfolio-Diversifizierung ein", kommentiert Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Damit bieten wir unseren Kunden einen noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und sicheren Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart."Die neuen Coins auf einen Blick:- 1inch Network (1INCH)- Ankr (ANKR)- ApeCoin (APE)- Bancor Network (BNT)- Civic (CVC)- Convex Finance (CVX)- Cosmos (ATOM)- Cronos (CRO)- Gnosis (GNO)- Immutable X (IMX)- Loopring (LRC)- Numeraire (NMR)- Storj (STORJ)- Sui (SUI)- SushiSwap (SUSHI)- WOO Network (WOO)Ohne Handelsgebühren und mit regulierter VerwahrungBei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die marktübliche anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.Pressekontakt:BISONpress@bisonapp.comwww.bisonapp.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6175577