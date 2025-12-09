© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Ananym Capital will die Wind-Sparte von Siemens Energy lösen oder verkaufen. Laut dem Hedgefonds könnte der Aktienkurs dadurch um 40 Prozent steigen. Wie reagiert der Konzern? Der aktivistische US-Hedgefonds Ananym Capital erhöht den Druck auf Siemens Energy. Laut einem Bericht der Financial Times fordert der Investor, gegründet von Charlie Penner und Alex Silver, eine Abspaltung oder einen Verkauf des Windgeschäfts. Die Windsparte, die bis 2023 als Siemens Gamesa selbst börsennotiert war, hat Milliardenverluste angehäuft - vor allem wegen technischer Probleme und Managementfehlern. In einem Brief an den Vorstand argumentiert Ananym, dass Siemens Gamesa die starke Entwicklung der übrigen …