2 Adipositas Raketen | Nächster Abgang bei Berkshire, Siemens Energy soll Windkraft abspalten & Hensoldt
|426,55
|426,70
|12:58
|426,55
|426,70
|12:58
|11:54
|10:01
|This Is the Quantum Computing Stock Billionaires Want to Own for 2026 (Even Warren Buffett) -- and It's Not IonQ, Rigetti Computing, or D-Wave Quantum
|08:38
|Rückzug von Warren Buffett rückt näher: Neuordnung bei Berkshire Hathaway - Top-Manager geht
|Bei Berkshire Hathaway steht ein tiefgreifender Führungswechsel an. Die Umstrukturierung - darunter die Einführung eines General Counsel, eines neuen Präsidenten für die Bereiche Konsum, Services und...
|07:50
|Thyssenkrupp warnt vor Verlust, Paramount kämpft sich in den Ring und Berkshire verliert Top-Stockpicker - BÖRSE TO GO
|Thyssenkrupp erwartet ein Verlustjahr. Der Umsatz soll bestenfalls stagnieren und der Verlust kann bis zu -800 Mio. Euro erreichen. Paramount kämpft sich in den Ring. Mit einem "feindlichen" Barangebot...
|07:02
|Türchen 9 öffnen und Buffett-Börsenbuch gewinnen!
|Es ist Quiz-Time! Hinter Türchen 9 verbergen sich spannende Insights zur Investmentphilosophie von Warren Buffett. Nur diejenigen, die unser Börsen-Quiz richtig beantworten, kommen in den Lostopf. Gewinnen...
|11:58
|Lockheed Martin Canada und Hensoldt kooperieren bei neuem Marine-FÜWES
|11:54
|11:18
|Lockheed Martin Canada & HENSOLDT: Neues FÜWES für die Deutsche Marine
|11:14
|HENSOLDT AG zündet Kursrakete - jetzt bloß nicht zögern!
|11:14
|HENSOLDT AG zündet Kursrakete - ich greife jetzt zu!
|12:55
|Neuer Investor fordert Abspaltung von Siemens-Energy-Windsparte
|11:54
|11:53
|Hedgefonds fordert Abspaltung: Wertfalle Gamesa: Siemens-Energy-Aktie könnte 40 % höher stehen
|© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaAnanym Capital will die Wind-Sparte von Siemens Energy lösen oder verkaufen. Laut dem Hedgefonds könnte der Aktienkurs dadurch um 40 Prozent steigen. Wie reagiert der...
|11:46
|Activist Investor Pushes Siemens Energy to Focus on Gas
|11:27
|Neuer Siemens-Energy-Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts - Zeitung
|DJ Neuer Siemens-Energy-Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts - Zeitung
DOW JONES--Der US-Investor Ananym Capital ist einem Zeitungsbericht zufolge bei Siemens Energy eingestiegen und fordert...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|426,55
|-0,18 %
|HENSOLDT AG
|74,00
|+4,30 %
|SIEMENS ENERGY AG
|117,60
|+0,17 %