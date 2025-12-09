Nach dem verhaltenen Wochenauftakt wird der frühe Dienstagshandel von frischem Optimismus dominiert. Der Dax kann sich zunächst wieder von der Marke von 24.000 Punkten lösen, die am gestrigen Montag so bedrohlich nah kam. Zur Stunde nimmt der Index die Marke von 24.200 Punkten ins Visier.Das Handelsgeschehen steht unverändert unter dem Eindruck der morgigen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Das Risiko, dass nach dem Termin Druck aufkommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
