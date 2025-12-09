Zum großen Jahresfinale blasen die Volkswagen Vz. noch einmal zum Angriff.Nach einem schwierigen Börsenjahr geht es nunmehr darum, das Börsenjahr versöhnlich ausklingen zu lassen und im besten Fall den Boden für einen robusten Start ins Börsenjahr 2026 zu bereiten. Ob das Unterfangen abschließend gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Die letzten Handelstage nährten allerdings die Hoffnung auf ein Comeback der Autoaktie. Volkswagen Vz. - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de