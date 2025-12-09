Zum großen Jahresfinale blasen die Volkswagen Vz. noch einmal zum Angriff.Nach einem schwierigen Börsenjahr geht es nunmehr darum, das Börsenjahr versöhnlich ausklingen zu lassen und im besten Fall den Boden für einen robusten Start ins Börsenjahr 2026 zu bereiten. Ob das Unterfangen abschließend gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Die letzten Handelstage nährten allerdings die Hoffnung auf ein Comeback der Autoaktie. Volkswagen Vz. - ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.