Alphabet notiert derzeit bei 269 EUR - ein Niveau, das eine Mischung aus Hochbewertung, KI-Fantasie und zunehmender regulatorischer Nervosität widerspiegelt. Während Google seine KI-Plattform Gemini für eine neue Monetarisierungsstufe vorbereitet, richtet die EU ein scharfes Auge auf die Trainingsdaten-Strategie des Konzerns. Gleichzeitig sorgen internationale Cloud-Partnerschaften für frischen Schub. Alphabet bewegt sich in einem Spannungsfeld, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de