Eine aktuelle Analyse von über 70.000 Herstellern offenbart die Praktiken, die die Chancen einer Marke auf nachhaltiges Umsatzwachstum verdoppeln.

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein Weltmarktführer im Bereich Verbraucherforschung, hat heute seinen 4. Annual Innovation Vitality Report veröffentlicht, in dem Strategien aufgezeigt werden, die Marken dabei unterstützen, mit ihren Innovationspipelines über mehrere Jahre hinweg Wachstum zu erzielen. Auf Basis von Daten von über 70.000 Herstellern aus 130 Kategorien zeigt der Bericht Praktiken auf, mit denen Unternehmen ihre Chancen auf eine Steigerung ihres Gesamtumsatzes durch besonders erfolgreiche Innovationen verdoppeln können.

Angesichts der immer kürzeren Regalauffrischungszyklen im Einzelhandel und des zunehmenden Wettbewerbs durch Private Labels stehen Marken immer stärker unter Druck, nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Die Ergebnisse von NIQ zeigen, dass die Top-Innovatoren konsequent einer wiederholbaren Formel folgen, die auf starken verbraucherorientierten Ideen, frühzeitigen Performance-Signalen und funktionsübergreifender Abstimmung basiert, um Produkte zu entwickeln, die langfristig ein inkrementelles Wachstum auf den globalen Märkten erzielen.

Die wichtigsten Ergebnisse des 2025 Innovation Vitality Report

Erfolgreiche Innovation beginnt vor der Markteinführung

Marken, die in tatsächliche Innovationen investieren und nicht nur in Varianten- oder Größenerweiterungen, erzielen 2x wahrscheinlicher ein Gesamtumsatzwachstum.

Nur ein Bruchteil der Unternehmen (9 %) hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz mit Innovationen gesteigert, was die Chancen für diejenigen unterstreicht, die Best Practices anwenden.

Frühzeitige Dynamik prognostiziert langfristige Vitalität

Die Analyse von 300.000 Stock Keeping Units (SKU) zeigt schon in Woche vier Leistungsunterschiede zwischen wachsenden und nicht wachsenden Innovationen.

Dennoch warten 67 der Marketingfachleute 12 bis 15 Wochen, um die Performance zu bewerten, wodurch sie wichtige Entscheidungsfenster der Einzelhändler verpassen.

Durch frühzeitige Messungen können Vertrieb, Aktivierung und Support schneller optimiert werden.

Private Label setzt neue Maßstäbe

Private Labels und kleinere aufstrebende Hersteller erobern weiterhin Marktanteile und entwickeln sich von "Fast Followers" zu strategischen Portfolio-Akteuren.

Einzelhändler greifen immer häufiger auf mehrere Private-Label-Marken zurück, um nationale Marken zu "ergänzen" und die Regale dynamisch zu gestalten.

Viele große Einzelhändler verfolgen nun eine höhere Kadenz von 12-wöchigen Aktualisierungszyklen für ihr Sortiment, wodurch der Wettbewerb um Platz und Geschwindigkeit beschleunigt wird.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördert bahnbrechende Ergebnisse

Top-Innovatoren arbeiten während des gesamten Innovationszyklus 2,5x häufiger über die Funktionsbereiche F&E, Marketing, Vertrieb und Verbraucherforschung hinweg zusammen.

Eine End-to-End-Abstimmung verbessert die Agilität und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums im zweiten Jahr.

"In der heutigen Konsumgüterlandschaft, in der Private Labels immer mehr an Bedeutung gewinnen, reicht eine gute Idee allein für eine erfolgreiche Innovation nicht aus. Die am besten performenden Produkteinführungen folgen einer bewährten Formel, die auf drei Säulen basiert: einer überzeugenden Idee, die ein echtes Verbraucherbedürfnis anspricht, einem erstklassigen Produkt, das die Konkurrenz übertrifft, und einer Aktivierung, die weit über das Einführungsjahr hinaus für Dynamik sorgt. Es genügt nicht, neu zu sein, man muss auch bei der Entwicklung vor der Markteinführung sorgfältig arbeiten und auf Langlebigkeit setzen", so Ramon Melgarejo, President, Strategic Analytics and Insights, NIQ.

Innovationen entwickeln, die von Dauer sind

Der diesjährige Report baut auf dem erweiterten Innovationsanalyse-Portfolio von NIQ und dessen Investitionen in Tools auf, die die Vitalität von der ersten Woche an messen. Mit Billionen von Transaktionen in mehr als 90 Märkten unterstützt NIQ Marken beim Benchmarking ihrer Performance, bei der Entwicklung präziserer F&E-Strategien und bei der Identifizierung der Eigenschaften, die für Wachstum und Nachhaltigkeit sorgen.

Lesen Sie den vollständigen Report und entdecken Sie die Innovation Intelligence-Lösungen von NIQ.

Über NIQ

NIQ ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Innovation Vitality-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Innovation Vitality Report. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen auf Basis verfügbarer Daten, historischer Muster und verschiedener Annahmen wider. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "schätzt" und ähnliche Ausdrücke sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Diese Aussagen sind nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse zu verstehen und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, unter anderem aufgrund von Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, technologischer Fortschritte und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen.

Obgleich wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

2025 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

NIQ-GENERAL

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209312611/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien: media.relations@niq.com