Die Aktien von Aixtron haben sich in Richtung unseres fairen Wertes von 18,00 EUR erhöht, unterstützt durch eine starke Rally, die von KI-Anwendungen angetrieben wurde. Dies spiegelt eine verbesserte Stimmung und ein gestärktes Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Ziele zu erreichen und seine finanzielle Stärke zu behaupten, trotz eines herausfordernden Umfelds. Während die langfristige Story nach wie vor überzeugend ist - unterstützt durch die zunehmende Verwendung von GaN in KI-Datenzentren, die Erholung von SiC bis 2027 und das wachsende Interesse an Photonik - scheint das kurzfristige Aufwärtspotenzial bereits eingepreist zu sein. Da 2026 wahrscheinlich ein Übergangsjahr mit gedämpfter Auftragsdynamik im Bereich der Leistungselektronik sein wird, verbunden mit anhaltender makroökonomischer Unsicherheit, Margendruck durch Wechselkursfluktuationen und Investitionen in die nächste Plattformgeneration, beurteilen wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf diesen Niveaus als fair. Wir übernehmen daher eine neutrale Haltung und stufen die Aktie auf HOLD herab, behalten jedoch unser Vertrauen in die strukturelle Führungsposition von Aixtron und das langfristige Wachstumspotenzial bei. Wir sehen erneute Möglichkeiten für eine Neubewertung, sobald KI-bezogene und SiC-Aufträge beginnen, konkret zu werden, wobei die aktuelle Konsolidierungsphase wahrscheinlich den Weg für die nächste Etappe des strukturellen Aufwärtspotenzials ebnet. Kursziel unverändert. Herabstufung auf HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





© 2025 mwb research