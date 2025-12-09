Stabilus SE hat die detaillierten Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die enttäuschende Vorabmitteilung bestätigen. Insgesamt lagen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der überarbeiteten Prognose, wurden jedoch größtenteils durch den vollen Jahresbeitrag der Übernahme von Destaco unterstützt. Der Umsatz ging um 0,8 % im Jahresvergleich (-4,6 % organisch) auf 1.296 Millionen EUR zurück (mwb Schätzung: 1.299 Millionen EUR), da bessere Ergebnisse in den Regionen Amerika und EMEA durch eine schwächere Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, ausgeglichen wurden. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT fiel um 9,2 % im Jahresvergleich (-17,7 % organisch) auf 142,6 Millionen EUR (mwb Schätzung: 143 Millionen EUR), und die Marge verringerte sich um 1,0 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 11,0 %. Die herausfordernden makroökonomischen Bedingungen belasten weiterhin die Ergebnisse, weshalb Stabilus eine verhaltene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben hat. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 1,1 Milliarden und 1,3 Milliarden EUR sowie eine angepasste EBIT-Marge von 10 % bis 12 % (-7,4 % im Jahresvergleich und unverändert im Jahresvergleich bei den Mittelwerten). Trotz der Zusicherung von Stabilus, das Verschuldungsniveau zu senken und die Rentabilität im Zeitraum 2026-2028 zu verbessern, behalten wir aufgrund von Unsicherheiten in der Umsetzung und beim Timing unsere vorsichtige mittel-fristige Einschätzung bei. Angesichts des schwachen Ausblicks haben wir unsere Annahmen sowie das Kursziel auf 26,60 EUR (zuvor 30,00 EUR) gesenkt. Trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung bleibt die BUY-Empfehlung aufgrund des Aufwärtspotenzials von 40 % bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se





© 2025 mwb research