Der Abwärtstrend der Vonovia-Aktie beschleunigt sich. Am Dienstagmorgen fällt der Kurs der Wohnungsgesellschaft auf ein neues 2-Jahrestief. Was steckt hinter der schwachen Performance und gibt es denn gar keine Hoffnung für die Vonovia-Aktie? Der Bauturbo hat noch nicht gezündet Hintergrund der enttäuschenden Börsenperformance der Vonovia-Aktie ist die schwache Erholung des deutschen und europäischen Immobilienmarktes. In Deutschland sank die Zahl ...

