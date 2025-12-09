Seinen härtesten Job hatte Ricardo-Jose Vybiral bei einem Ferialpraktikum in der Supermarktkette Konsum beim Backen des Tiroler Brots und an der Semmelmaschine, erzählt er, als ihn der Börsianer in der Zentrale in Wien-Meidling besucht. Derzeit ist der CEO des Kreditschutzverbands KSV 1870 Holding AG aber auch sehr gefordert. "Wir haben eine massive Vertrauenskrise in Richtung Politik, Inflationsängste, auch die fehlende Finanzbildung ist ein Riesenthema, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.