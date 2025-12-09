Ein neuer Großvertrag über Batterien von LGES bringt Mercedes-Benz in seiner E-Mobilitätsstrategie deutlich nach vorne und dürfte auch der Aktie weiteren Rückenwind verleihen. Mercedes-Benz kommt mit seiner Elektromobilitätsstrategie voran. Jetzt wurde ein neuer Milliardenvertrag zur Batterieversorgung abgeschlossen, der ab 2028 die Produktion sichern und eine breit angelegte Modelloffensive unterstützen soll. Für Anleger stellt sich die Frage, ...

