Apple - AAPL: schon wieder ein Long Setup!

Allzeithoch im Visier!

Analyst Dan Ives von Wedbush Securities mit Kursziel 350 USD für die Apple-Aktie (AAPL)! Startet 2026 der KI-Superzyklus?

Apple (AAPL) - ISIN US0378331005

Rückblick: Wir hatten erst kürzlich am 6. November die Apple-Aktie mit einem Long Setup präsentiert, was für die, die dabei waren auch schön funktioniert hat. Nun gibt es eine neue Einstiegsschance, die wir den Lesern nicht vorenthalten möchten. Der Rücksetzer stoppte am gestrigen Montag punktgenau knapp über dem 20er-EMA. Der Aufwärtstrend ist intakt. Das Halbjahresplus liegt bei etwas über 39 Prozent.

Apple-Aktie: Chart vom 08.12.2025, Kürzel: AAPL Kurs: 277.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aufgrund der sehr stetigen Entwicklung im Aufwärtstrend und starker fundamentaler Eckdaten gehört Apple weiterhin zu den Top Picks an der Wallstreet!

Mögliches bärisches Szenario

Die KI-Blase ist in aller Munde. Die Möglichkeit temporärer Rücksetzer sollten wir auch bei der Apple-Aktie auf dem Schirm haben, auch wenn langfristig vieles für die Bullen spricht.

Meinung

Der Analyst Dan Ives von Wedbush Securities hat das Kursziel für Apple Inc. kräftig von 320 auf 350 USD angehoben - mit der Erwartung, dass 2026 ein mit KI getriebener "Super-Cycle" startet. Ives glaubt, dass Apples große installierte Nutzerbasis und neue KI-Funktionen viele Kunden veranlassen könnten, ihre Geräte umzurüsten - insbesondere in Kombination mit starker Nachfrage nach dem iPhone 17 und guten Verkaufszahlen in China. Zeitgleich beruhigte Apple Bedenken über mögliche Führungswechsel: Laut Berichten bleibt der renommierte Chip-Chef Johny Srouji dem Unternehmen "in absehbarer Zeit" erhalten - was für Stabilität und Kontinuität hinter Apples Hardware- und KI-Plänen steht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4106 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12646 Millionen USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/apple-aktie-analyst-dreht-durch-847603

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng mit dem Autor verbundene Person Apple-Aktien besitzt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.