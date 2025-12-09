Bonn (www.anleihencheck.de) - China wird diese Woche die Daten zu Inflation, Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Investitionen in Sachanlagen für November veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Diese Makrodaten dürften eine Wachstumsverlangsamung der chinesischen Wirtschaft im 4. Quartal zeigen. Die Inflation könnte im November bei etwa null bleiben (gegenüber 0,2% im Jahresvergleich im Oktober), da China weiterhin mit Deflationsdruck kämpfe. Schwache Inlandsnachfrage und Überkapazitäten in einigen Branchen würden die Hauptgründe für die anhaltende Deflation bleiben. Eine Erholung des privaten Konsums bleibe ebenfalls aus, da die Verbraucher angesichts des Arbeits- und Immobilienmarktes vorsichtig bleiben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...