Schmachtenhagen/Oranienburg (ots) -Mit der Caravanserei ist in diesem Herbst ein neues Urlaubsresort im Norden von Berlin entstanden, das zwei Welten verbindet: einen großzügig angelegten Campingplatz und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Rund 45 Minuten von der Hauptstadt entfernt erleben Gäste auf 80.000 Quadratmetern naturnahen Urlaub mit Komfort - vom modernen Stellplatz über verschiedene Typen von Tiny Houses bis hin zum Spa-Bereich, Schwimmteich und saisonaler Küche.Tiny Houses als Hotel - acht Stile, viele MöglichkeitenDie Tiny Houses werden wie ein Hotel betrieben, mit dem entsprechenden Service und der Möglichkeit, sich dank der integrierten Kitchenette auf Wunsch auch selbst zu versorgen. Acht verschiedene Tiny-House-Modelle von Anbietern aus Estland, Wales und Deutschland bieten Platz für Paare, Alleinreisende oder Familien. Einige der luxuriös ausgestatteten Häuser verfügen über Sauna oder Elektrokamin; die vielbeachteten Spiegelhäuser ermöglichen einen intensiven Blick in die Natur, ohne selbst gesehen zu werden.Camping mit ResortkomfortDie 150 Stellplätze für Wohnmobile und Caravans richten sich an Camper, die naturnah reisen und dennoch nicht auf Annehmlichkeiten verzichten möchten. Sie können das gleiche Angebot wie die Hotelgäste nutzen: ein Spa im Tiny-Format, den naturnah angelegten Schwimmteich sowie das Restaurant, das großen Wert auf frische, regionale und saisonale Zutaten legt. 2026 wird das Resort mit Sportflächen, einem Spielplatz und zusätzlichen Freizeitangebote ausgestattet.Nachhaltig gedachtEin zentrales Element der Caravanserei ist ihr nachhaltiges Konzept. Eine eigene Biogasanlage erzeugt Strom für das gesamte Gelände sowie Wärme für das Restaurant und das Verwaltungsgebäude. Viele Flächen wurden bewusst naturbelassen, um das Gelände in die Umgebung einzubetten und Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten.Auch für kurze Auszeiten - privat wie beruflichDurch die Nähe zu Berlin eignet sich die Caravanserei auch für Gäste, die eine kurze Pause vom Stadtleben suchen, einen Reisestopp einlegen oder Geschäftsreisen mit Naturerholung verbinden möchten. Für kleinere Firmenveranstaltungen und private Feiern steht seit Kurzem eine Eventlocation für bis zu 40 Personen zur Verfügung - auf Wunsch mit Übernachtung im Hobbit-Stil.Die Caravanserei spricht Menschen an, die Camping mögen, Tiny Houses ausprobieren möchten oder einfach ein ruhiges, naturnahes Refugium suchen. Ein Ort, der neu ist - und sich trotzdem anfühlt, als hätte er hier schon immer hingehört.Weitere Informationen unter: www.caravanserei.deÜber die Caravanserei:Die Caravanserei ist ein neues Urlaubsresort im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen, rund 45 Minuten nördlich von Berlin. Auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Bauernmarktes vereint das Resort einen modernen Campingplatz mit 150 Stellplätzen und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Zum Angebot gehören ein Spa-Bereich, ein naturnah angelegter Schwimmteich, ein Restaurant mit saisonaler, regionaler Küche sowie ab 2026 zusätzliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Konzepts. Zudem legt das Unternehmen Wert auf Bodenständigkeit, Transparenz und Fairness.Pressekontakt:Helmis CommunicationFelicitas Helmiscommunication@felicitas-helmis.de+49 170 96 32 952Original-Content von: Caravanserei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181614/6175673