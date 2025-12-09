© Foto: Daniel Kalker - picture alliance

Die EU untersucht, ob Google Webinhalte und YouTube-Uploads ohne faire Bedingungen für KI nutzt. Brüssel warnt vor einem Machtmissbrauch im Milliardenmarkt.Die Europäische Kommission hat ein weitreichendes Kartellverfahren gegen Google eröffnet. Sie will klären, ob der US-Konzern Inhalte von Web-Publishern sowie YouTube-Uploads nutzt, um seine künstliche Intelligenz zu trainieren und neue Suchfunktionen zu betreiben. Gleichzeitig prüft die EU, ob Google dafür angemessen zahlt oder den Betroffenen überhaupt eine echte Wahlmöglichkeit bietet. Für viele Verlage gilt Google als zentraler Traffic-Lieferant, weshalb sie den Zugriff nicht verlieren wollen. Streitpunkt: KI in der Suche Im …