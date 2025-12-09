Neue Funktionen für Android XR, zwei KI-Brillen von Google und ein Update zu Project Aura: Im Rahmen des Events Android Show hat Google Interessierten einen Blick in seine Vorstellung von der Zukunft von Extended Reality gewährt. Im Rahmen eines Livestreams hat Google am 8. Dezember 2025 neue Funktionen für Android XR vorgestellt. Dazu gehört die Möglichkeit, das im Oktober gelaunchte und von Hardware-Partner Samsung entwickelte Mixed-Reality-Headset ...

