Wer von Android nach iOS wechseln will oder umgekehrt, hat es bislang nicht einfach. Beide Hersteller arbeiten jetzt daran, den Umzug zu vereinfachen. Apple und Google planen, den Einrichtungsvorgang ihrer Betriebssysteme so anzupassen, dass ein Betriebssystemwechsel einfacher wird. Laut einem Bericht des Blogs 9to5Google soll die neue Methode erweiterte Funktionen bieten als das, was bislang schon möglich ist - und vor allem mehr Datentypen unterstützen. ...

